ESKİ BAKANIN KARDEŞİ, KİRACISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Mersin'in Tarsus İlçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. Yaşanan olayda kiracı Nurettin K, tartıştığı ev sahibi Ulaştırma eski Bakanı Enis Öksüzün kardeşi Abdulvahip Öksüzü bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesinde meydana geldi. Kiracı Nurettin K.(49) ile ev sahibi eski bakan Enis Öksüz'ün kardeşi Abdulvahip Öksüz (66) arasında kira uyuşmazlığı konusunda yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz'ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası emekli işçi Öksüz, olay yerine ulaşan ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan Nurettin K.nin yakalanması çalışma başlattı.
kaynak:hürriyet
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