Mersin'in Tarsus İlçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. Yaşanan olayda kiracı Nurettin K, tartıştığı ev sahibi Ulaştırma eski Bakanı Enis Öksüzün kardeşi Abdulvahip Öksüzü bıçaklayarak ölümüne neden oldu.