Boşandığı Eşini Kafasına Çekiçle Vurarak Öldürdü
Malatya'da Trambüsler Sefere Başlıyor!
Şehit Ömer Halisdemir Davasında Ara Karar Açıklandı!
Pkk'nın Karadeniz'deki 4 Hedefi
Taksiden Hazine Çıktı!
Gemiye Uyuşturucu Baskını
İş Makinesi Hırsızı Yakayı Ele Verdi
Genç Kıza Cinsel Saldırıya 20 Yıl Hapis
Erdoğan Haksız Değil, Öcalan'ın Kardeşi 'pyd'yi Pkk Kurdu' Dedi!
Elektrik Kesintileri 1 Saniyeye Düşecek
Teknik Direktör Şaban Yıldırım Adliyeye Sevk Edildi
Türkiye'nin Günlerce Konuştuğu Olayda Flaş Karar!
İzmir Merkezli Fetö Operasyonu! 13 Zanlı Yakalandı
Kemal Kılıçdaroğlu Parti Grubunda Konuşuyor
Jandarmadan Sahte Dolar Operasyonu
Mischa Barton'ın İstanbul Kaçamağı
Aslı Enver İle Özcan Deniz Aşk Yaşıyor
Bomba İddia! Pkk Ve Deaş Arasında Gizli Anlaşma...
Başbakan'dan Almanya'ya Sert Tepki
Eğer İdrarda Bunu Görürseniz...

eski bakanın kardeşi, kiracısı tarafından öldürüldü

ESKİ BAKANIN KARDEŞİ, KİRACISI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Mersin'in Tarsus İlçesinde ev sahibi ile kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. Yaşanan olayda kiracı Nurettin K, tartıştığı ev sahibi Ulaştırma eski Bakanı Enis Öksüzün kardeşi Abdulvahip Öksüzü bıçaklayarak ölümüne neden oldu.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 12:04
Puan Ver : Eski Bakanın Kardeşi, Kiracısı Tarafından Öldürüldü(5/10)4


Olay, dün akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesinde meydana geldi. Kiracı Nurettin K.(49) ile ev sahibi eski bakan Enis Öksüz'ün kardeşi Abdulvahip Öksüz (66) arasında kira uyuşmazlığı konusunda yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Nurettin K, mutfaktan aldığı bıçakla Abdulvahit Öksüz'ü vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 5 çocuk babası emekli işçi Öksüz, olay yerine ulaşan ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.



Polis, olaydan sonra kaçan Nurettin K.nin yakalanması çalışma başlattı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Eski  Bakanın  Kardeşi  Kiracısı  Tarafından  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER