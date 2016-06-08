

1 Temmuz 2016'da yürürlüğe girmesi beklenen uygulamaya göre;







1997 yılından önce üretilmiş tüm otomobiller ve 2000 yılından önce üretilmiş tüm motosikletler hafta için şehir merkezinde trafiğe çıkamayacak. Ambargonun 2020 yılında, sadece 2011 yılından sonra üretilen araçların trafiğe çıkmalarına izin verecek şekilde daha da katılaşması bekleniyor.