Eski olimpiyat altın madalya sahibi Paul Gonzales, bir çocuğu taciz ettiği gerekçesi ile tutuklandı.

53 yaşındaki olimpiyat altın madalaya sahibi boks hocası Paul Gonzales, bir çocuğu taciz ettiği ve çocuk pornosu bulundurduğu gerekçesi ile Los Angeles'te tutuklandı.

BAŞKA ÇOCUKLARI TACİZ ETTİĞİ İHTİMALİ YÜKSEK

Savcılık, Paul'un başka çocukları da taciz ettiği ihtimalinin çok yüksek olduğu ve diğer kurbanların tespit edilmesi için soruşturmanın derinleşrildiğini söyledi. Savcılık adına konuşan bir yetkili şuan kaç çocuğun tespit edildiği hakkında bilgi vermedi.ÇOCUKLARA EĞİTİM VERDİ

Paul, 1984 yılında olimpiyatta altın madalya kazanmış daha sonra kariyerine çocuklara eğitim veren boksör hocası olarak devam etti.

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Kaynak: haberinburada