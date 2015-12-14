O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Eski AKP Milletvekili İşbilen'e tutuklama talebi !

ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ İŞBİLEN'E TUTUKLAMA TALEBİ !

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara merkezli 10 ilde başlattığı operasyonda gözaltına alınan AKP eski İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi.

Tarih : 14 Aralık 2015, 19:59
Puan Ver : Eski Akp Milletvekili İşbilen'e Tutuklama Talebi !(9/10)8


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara merkezli 10 ilde başlattığı operasyonda gözaltına alınan AKP eski İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi.



 








Etiketler: Eski  Akp  Milletvekili  İşbilen  E  Tutuklama  Talebi      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER