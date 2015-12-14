ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ İŞBİLEN'E TUTUKLAMA TALEBİ !
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara merkezli 10 ilde başlattığı operasyonda gözaltına alınan AKP eski İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara merkezli 10 ilde başlattığı operasyonda gözaltına alınan AKP eski İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi.
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