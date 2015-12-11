

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonda AK Parti İzmir eski Milletvekili İlhan İşbilen'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan İşbilen, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.







İşbilen, gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Klasik sorular bunlar. Biraz başka soru sorun" yanıtını verdi. İşbilen, sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.