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eski ak partili vekil ilhan işbilen gözaltında

ESKİ AK PARTİLİ VEKİL İLHAN İŞBİLEN GÖZALTINDA

AK Parti İzmir eski Milletvekili İlhan İşbilen, İstanbul'da gözaltına alındı.

Tarih : 11 Aralık 2015, 11:01
Puan Ver : Eski Ak Partili Vekil İlhan İşbilen Gözaltında(7.2/10)9


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonda AK Parti İzmir eski Milletvekili İlhan İşbilen'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan İşbilen, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.



İşbilen, gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Klasik sorular bunlar. Biraz başka soru sorun" yanıtını verdi. İşbilen, sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.








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