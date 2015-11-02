

Bursa'da kesin olmayan sonuçlara göre 6 bin 14 sandıkta kayıtlı 2 milyon 82 bin 908 seçmenden 1 milyon 866 bin 575'i sandık başına gitti. Katılım oranı yüzde 89,61 olan Bursa'da en fazla oyu AK Parti aldı. 995 bin 756 oy alan AK Parti'yi, 488 bin 98 oy ile CHP, 226 bin 264 oy ile MHP, 81 bin 370 oy ile HDP izledi. AK Parti 11, CHP 5, MHP ise 2 milletvekili çıkardı.







BAĞIMSIZ ADAYA 504 OY







Seçimde tek bağımsız aday olan Demirtaş, 504 oy kazanarak, partilerden sadece 15 oyu bulunan DYP'yi geçebildi. Demirtaş, bin 529 oyu bulunan DSP'nin 3'te 1'i, bin 8 oya sahip Millet Partisi'nin yarısı kadar oy topladı. LDP bin 229, BTP 2 bin 402, Halkın Kurtuluş Partisi 3 bin 99, DP 3 bin 688 oyda kaldı.







EŞİYLE BİRLİKTE OY KULLANDI SANDIKTAN 1 OY ÇIKTI







Demirtaş'ın eşi Ayşe Demirtaş ile birlikte oy kullandığı Celal Bayar Anadolu Lisesi'ndeki 1065 nolu sandıktan AK Parti'ye 143, CHP 100'ye, MHP'ye 55, HDP'ye 19, Bağımsız aday olan kendisine de bir oy çıktı. Sandıktaki bir oy ise geçersiz sayıldı.