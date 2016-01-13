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EŞİYLE BARIŞMAYA GİDEN KADIN İNTİHAR ETTİ


EŞİYLE BARIŞMAYA GİDEN KADIN İNTİHAR ETTİ
Tarih : 13 Ocak 2016, 15:26
Puan Ver : Eşiyle Barışmaya Giden Kadın İntihar Etti(9/10)11


Bir süredir eşiyle ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Sevim Gökçe, dün akşam eşi Eyüp Gökçe ile barışmak için Geyve Yörükler Mahallesi Sarmaşık Sokak'taki evine gitti. İddiaya göre, evde kimsenin olmadığı sırada Sevim Gökçe karnına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Eve geldiğinde Sevim Gökçe'yi kanlar içerisinde bulan eşi, 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Gökçe hayatını kaybetti.








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