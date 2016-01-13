

Bir süredir eşiyle ayrı yaşayan 1 çocuk annesi Sevim Gökçe, dün akşam eşi Eyüp Gökçe ile barışmak için Geyve Yörükler Mahallesi Sarmaşık Sokak'taki evine gitti. İddiaya göre, evde kimsenin olmadığı sırada Sevim Gökçe karnına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Eve geldiğinde Sevim Gökçe'yi kanlar içerisinde bulan eşi, 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Gökçe hayatını kaybetti.