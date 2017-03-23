

Edinilen bilgiye göre, S.K., 2008 yılında uyuşturucu satıcısı iddiasıyla T.Ş'yi teşhis etti. T.Ş.'nin cezaevine girmesinin ardından akrabası Ali A'nın (34), 2016 yılının Eylül ayında, S.K.'nın çalıştığı iş yerine giderek, “Bana 5 bin lira vereceksin. Yoksa sizi yaşatmam. Etek giydirir, Yalıntaş'ta öyle gezdiririm” diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Taraflarla aynı mahallede oturan Barış Kösa (25), durumdan haberdar olunca, Ali A. ile bu yüzden tartıştı. Tartışmanın olduğu gün Ali A.'nın iş yeri de kurşunlandı. Taraflar arasında tartışmanın devam etmesiyle Ali A. ve Kürşat G. (26), Barış Kösa'yı öldürmek için plan yaptı. Mustafakemalpaşa ilçesinde oto alım satım işleri yapan Barış Kösa, eşi Eda Kösa (20) ile birlikte bayram ziyareti için yola çıktı. Genç adam Yalıntaş Caddesi üzerinde Ali A. tarafından eşinin gözleri önünde kurşun yağmuruna tutuldu.



7 kez ateş açan Ali A.'nın tüfeğinden çıkan kurşunlara hedef olan Barış Kösa, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından araç içerisinde bulunan Eda Kösa ile İsmail B. ve Sadettin A., kaza neticesinde yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







kaynak:milliyet