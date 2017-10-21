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Eşinin paylaşımları yüzünden WhatsApp'tan kovuldu

EŞİNİN PAYLAŞIMLARI YÜZÜNDEN WHATSAPP'TAN KOVULDU

Dünya Kupasına katılamayan Şilili futbolcular, Claudio Bravo'nun eşinin kendilerini suçlaması sonrasında tecrübeli kaleciye tavır alarak WhatsApp grubundan attı.

Tarih : 21 Ekim 2017, 18:40
Puan Ver : Eşinin Paylaşımları Yüzünden Whatsapp'tan Kovuldu(7/10)3

Şili Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na gidememesinin yankıları sürüyor. Bu kez gündeme oturan olay ise Şili Milli Takımı ve Manchester City'nin başarılı file bekçisi Claudio Bravo'nun eşi Carla Pardo'nun paylaşımları…

BAZI FUTBOLCULARI HEDEF ALDI

Şili, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin son maçında Dünya Kupası vizesini kaçırırken Pardo, Instagram hesabından "Teşekkürler Kaptan Amerika (Bravo'dan bahsediyor), tüm yaşattıkların için. Gerçekten çok güzeldi. Ancak formayı giydikleri zaman bu profesyonellikle olmalı. Bir çoğunun takım için k...nı yırttığını biliyorum ancak bazıları da partilerden çıkıp akşamdan kalma oldukları için antrenmanlara bile gitmiyordu" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.

BRAVO'YA TAVIR ALDILAR

Bu paylaşımın ardından Şili Milli Takımı'nın Claudio Bravo'ya tavır aldığı öğrenildi. Şili basınında yer alan haberlere göre Bravo, milli takım oyuncularının oluşturduğu WhatsApp grubundan çıkarıldı.

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Kaynak: haberinburada



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