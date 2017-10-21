EŞİNİN PAYLAŞIMLARI YÜZÜNDEN WHATSAPP'TAN KOVULDU
Dünya Kupasına katılamayan Şilili futbolcular, Claudio Bravo'nun eşinin kendilerini suçlaması sonrasında tecrübeli kaleciye tavır alarak WhatsApp grubundan attı.
Şili Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na gidememesinin yankıları sürüyor. Bu kez gündeme oturan olay ise Şili Milli Takımı ve Manchester City'nin başarılı file bekçisi Claudio Bravo'nun eşi Carla Pardo'nun paylaşımları…
BAZI FUTBOLCULARI HEDEF ALDI
Şili, 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin son maçında Dünya Kupası vizesini kaçırırken Pardo, Instagram hesabından "Teşekkürler Kaptan Amerika (Bravo'dan bahsediyor), tüm yaşattıkların için. Gerçekten çok güzeldi. Ancak formayı giydikleri zaman bu profesyonellikle olmalı. Bir çoğunun takım için k...nı yırttığını biliyorum ancak bazıları da partilerden çıkıp akşamdan kalma oldukları için antrenmanlara bile gitmiyordu" ifadelerini içeren bir paylaşımda bulundu.
BRAVO'YA TAVIR ALDILAR
Bu paylaşımın ardından Şili Milli Takımı'nın Claudio Bravo'ya tavır aldığı öğrenildi. Şili basınında yer alan haberlere göre Bravo, milli takım oyuncularının oluşturduğu WhatsApp grubundan çıkarıldı.
(Skor)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar