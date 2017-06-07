Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

eşinin ölüsünü buldu

EŞİNİN ÖLÜSÜNÜ BULDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahura gelmesi için eşini arayan kadın, kocasını ulaşamayınca gittiği iş yerinde ölüsünü buldu.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:09
Puan Ver : Eşinin Ölüsünü Buldu(5/10)5


Olay gece 01,00 saatlerinde ilçeye bağlı Murtaza mahallesi Ali Rıza Oğuz sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yaşariye Alper,kendisine sahura kadar çalışacağını söyleyen elektronik tamircisi eşi Kadir Alper'i sahura çağırmak için telefonla aradı.



Eşinin telefonu açmaması üzerine endişelenen ve iş yerine giden Yaşariye Alper, kapının kilitli olduğunu görünce komşularından yardım istedi. Kapıyı kıran mahalle halkı ile iş yerine giren Yaşariye Alper, eşinin cansız bedeni ile karşılaştı. sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede hayatını kaybettiği belirlenen Kadir Alper, olay yerinde ki incelemenin tamamlanmasının ardından Ereğli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.



Kadir Alper'i akşam saatlerinde gören mahalleli, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını, akşam saatlerinde görüştüklerinde de durumunun gayet iyi olduğunu söylediler. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Eşinin  Ölüsünü  Buldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER