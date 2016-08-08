EŞİNİN MEMLEKETİNDE İMAMSIZ GÖMÜLDÜ
Darbe girişimi soruşturmasında İstanbul'da gözaltına alınmasının 13. günü Emniyet'te rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren öğretmen Gökhan Açıkkollu, eşinin memleketi Konya Ahırlı'da toprağa verildi
İstanbul'da darbe girişimi soruşturmasında emniyette gözaltına tutulduğu 13'üncü gün fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren tarih öğretmeni 42 yaşındaki Gökhan Açıkkollu'nun cenazesi, İstanbul'da izin verilmediği için eşinin memleketi Konya'da toprağa verildi. Öğretmen Açıkkollu'nun cenaze namazını cami imamı kıldırmayınca, mahalle halkından bir kişi kıldırdı.
İstanbul Ümraniye'deki Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu, darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında geçen 23 Temmuz'da gözaltına alındı. Gökhan Açıkkollu, iddiaya göre gözaltında iken ilk olarak 28 Temmuz günü fenalaştı. Ambulansla, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açıkkollu, tedavisinin ardından tekrar sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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