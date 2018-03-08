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Eşinin itirafıyla ikinci kez yıkılan anne: Evladımın katilini sevmişim

EŞİNİN İTİRAFIYLA İKİNCİ KEZ YIKILAN ANNE: EVLADIMIN KATİLİNİ SEVMİŞİM

3.5 yaşındaki evladı Kuzey Efe'yi kaybettikten 13 gün sonra kocasının "Oğlumu ben öldürdüm" itirafıyla bir kez daha yıkılan acılı anne "Evladımın katilini sevmişim." diyerek yürekleri dağladı.

Tarih : 08 Mart 2018, 09:00
Puan Ver : Eşinin İtirafıyla İkinci Kez Yıkılan Anne: Evladımın Katilini Sevmişim(10/10)6

Kuzey Efe'ye henüz 3.5 yaşındayken, ansızın hayata gözlerini yumdu… Acılı anne Melis Ersezgin, evladının ölümüne ağlarken, 13 gün sonra eşinden gelen 'Oğlumu gürültü yapıyor diye arabada boğarak öldürdüm' itirafıyla bir kere daha yıkıldı! Acılı anne, kucağında 4 aylık kızı Derin ile ortada kaldı. Severek evlendiği adamın, evladının katili olmasının da acısını yaşayan anne, gözü yaşlı şekilde gelecek otopsi sonucunu bekliyor.

İNMEDEN GAZA BASIP GİTTİ

Akşam gazetesinden Yeliz Coşkun'a konuşan Ersezgin, hayatını ve o acı günü şu sözlerle anlattı: Olayın olduğu gün 22:00 sıralarında eve geldik. 'Kuzey araba sürmek istiyor' dedi. 00:00'da ' Zile bas' dedi. Camdan baktım, araba 3-4 dakika kapıda durdu. İnen olmadı. Bir anda gaza basıp gitti. Sonra kayınpederim geldi, hastaneye gittik. Hüseyin sayıklıyordu; 'Oğluma bir şey olmadı' diyordu. Doktor, Kuzey'in solunumunun durduğunu ve müdahale ettiklerini söyledi. Yarım saat sonra ise acı haberi verdiler.

İÇERİDEN ÇIKMAK İSTEMİYORMUŞ

Cenazeden bir gün sonra evde sinir krizi geçirdi. Elleri paramparça oldu. İfadesini okuyana kadar, bu vahşeti onun işlediğine inanamadım. 'İçeriden çıkmak istemiyorum, ceza almama gibi bir durumum olmaz değil mi?' diye sormuş. Bana 'Öldürmedim, benim de acımı görme diye böyle bir şey yaptım. Yoksa intihar edecektim. Otopsi raporu çıksın aklanacağım, her şey daha güzel olacak' dedi.

"O ADAM BENİ VE KIZIMI GÖRMEYECEK"

Çıkacak otopsi sonucu oğlumun ölüm nedeninin yanında bir katili mi sevdim onu gösterecek! Ne olursa olsun, o adam beni ve kızımı asla göremeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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