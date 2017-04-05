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eşinin fotoğraflarını ınstagram'da paylaşmasına yasak koydu

EŞİNİN FOTOĞRAFLARINI INSTAGRAM'DA PAYLAŞMASINA YASAK KOYDU

Ünlü çift Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi dün objektiflere takıldı. Abazi, gazetecilere "Tolgahan bazı fotoğraflarımı Instagram'da paylaşmamı engelliyor" diyerek dert yandı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 09:38
Puan Ver : Eşinin Fotoğraflarını Instagram'da Paylaşmasına Yasak Koydu(9/10)9


 Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi dün Kuruçeşme'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Abazi gazetecilere eşinin koyduğu yasaklardan yakındı. Sayışman ise eşinin bu yakınmalarını esprili dille yanıt verdi.



"TOLGAHAN BAZI FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞMAMA İZİN VERMİYOR"



Oyuncu Tolgahan Sayışman ile 2008 Miss Globe Kainat Güzeli Almeda Abazi, Amerika Beverly Hills'te 13 Şubat'ta evlenmişti. 5 hafta süren balayından dönen çift önceki akşam Kuruçeşme'deki gece kulübünde görüntülendi. Abazi gazetecilere, "Sosyal medyada paylaşmak istediğim ne fotoğraflar var ama sağolsun Tolgahan izin vermiyor. Bir şekilde aşmaya çalışıyorum" dedi.



 



kaynak:haberler








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