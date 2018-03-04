39 yaşındaki Heather Turning, ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki bir kayak merkezinde doğum gününü kutlarken, önce çığ düşme sesini duydu, sonra da bir kadının kocası için yardım çağrısını işitti.

Etraftaki diğer kişilerle birlikte yardıma koşan Heather Turning, adamın kayağının görüldüğü yerde, karı elleriyle kazmaya başladı. Bir süre sonra karın altından adamın kafası çıktı.

CNN International, kadının Cuma günü çektiği videoyu yayımlayarak olayı dünyayla paylaştı.

İKİ GÜNDE İKİ ÖLÜM

Squaw Valley isimli kayak merkezinde yaşanan olayda, karların altında kalan bir başka kişinin öldüğü belirtildi.

Dün de yine Kaliforniya'da yaşanan bir kazada, bir kayakçının karların arasına gömülerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada