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EŞİNİN BASKISINA DAYANAMAYAN SABRİ, KAYSERİ'YLE DEĞİL GÖZTEPE'YLE ANLAŞTI


Eşinin Baskısına Dayanamayan Sabri, Kayseri'yle Değil Göztepe'yle Anlaştı
Tarih : 18 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Eşinin Baskısına Dayanamayan Sabri, Kayseri'yle Değil Göztepe'yle Anlaştı(10/10)6

Transferde Gençlerbirliği'nden Selçuk, Gaziantepspor'dan Ghillas, Bastia'dan Ngando, Kasımpaşa'dan Castro, Maccabi Tel Aviv'den Scarione, Medipol Başakşehir'den Rotman, Beşiktaş'tan Enes ve Newcastle United'tan Gouffran'ı renklerine bağlayan Göztepe, ismi uzun süredir gündemde olan Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu ile prensipte anlaştı.

EŞİ KAYSERİ'YE GİTMEK İSTEMEDİ

Daha önce Kayserispor'la da görüşen tecrübeli savunma oyuncusunun sarı kırmızılı ekibi tercih etmesinde eşi Yağmur Sarıoğlu'nun büyük etkisi olduğu öğrenildi. Özel bir havayolunda pilot olarak görev yapan Yağmur Sarıoğlu'nun Kayseri'ye gitmek istemediği ve eşine Göztepe ile anlaşmasını istediği öne sürüldü.

800 BİN EURO KAZANACAK

Eşinin ikna çabaları sonucu Kayserispor ile görüşmelerini donduran deneyimli sağ bek, dün akşam Alaçatı'da bir araya geldiği Başkan Mehmet Sepil'le her konuda anlaştı. Göztepe'den yıllık 800 bin Euro garanti ücret alacağı öğrenilen 32 yaşındaki futbolcunun 2 senelik imza atacağı kaydedildi. Kayserispor'un 1 milyon Euro'luk teklifini eşinin isteği ile geri çeviren Sabri'nin perşembe gününe kadar sözleşme imzalayıp Avusturya kampına dahil olması beklenirken, Sabri-Yağmur çiftinin, oğulları Sarp ile Çeşme'de ikamet edeceği öğrenildi. Galatasaray'ın altyapısından yetişip, aralıksız 15 sezon sarı-kırmızılı formayı terleten Sabri, kariyerinde ilk kez başka takıma transfer olacak.

RAKİP GENOA

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, yarın ikinci özel maçında İtalya Seri A ekiplerinden Genoa ile karşı karşıya gelecek. Liechtenstein'ın Ruggel kasabasında oynanacak müsabaka saat 18.30'da başlayacak. İlk hazırlık karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Zürich'e 6-1 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın, görev vermediği yeni transferler Scarione, Ghillas, Selçuk, Enes, Rotman ve Gouffran'ı bu müsabakada sahaya sürmesi bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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