Karısına şiddet uyguladığı ve bu nedenle de hakkında dava açıldığı iddia edilen ünlü sunucu Ali İhsan Varol, "Varsın bu çamurun izi bende kalsın." sözleriyle yalanladı.

Kelime Oyunu adlı yarışma programıyla tanınan sunucu Ali İhsan Varol'un eşine şiddet uyguladığı ve 3.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması yönünde çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı. "Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz" diyen Varol, "Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar." açıklamasında bulundu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ünlü sunucu Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol, Aralık ayında Sarıyer Polis Merkezi'ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti. Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı.

"VARSIN BU ÇAMURUN İZİ BENDE KALSIN"

Eşini yumrukladığı iddia edilen Ali İhsan Varol, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Varol, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar.





Kaynak: haberinburada