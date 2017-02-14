EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki çocuğu ve Rus uyruklu eşini öldüren M.G, daha sonra intihar etti.
Antalya'nın Aksu ilçesinde iki çocuğu ve Rus uyruklu eşini öldüren M.G, daha sonra intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Solak Mahallesi'nde fidan yetiştiriciliği yapan M.G. (60), özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilen Rus uyruklu eşi Anna G'yi (37) evlerinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 155 Polis İhbar hattını arayan M.G, çocukları ve eşini öldürdüğünü bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Anna G. ile 11 yaşındaki oğlu Victor G, 15 yaşındaki kızı Leyla G. ile M.G'yi ölü olarak buldu.
kaynak:haberler
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