Emeklilere Promosyonda Yeni Gelişme!
Beşiktaş, Hapoel Beerşeba'ya Konuk Oluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndan Ygs Kararı
Lüksenburg'da Korkunç Tren Kazası
Ebru Gündeş'den Reza Zarrab'a 14 Şubat Mesajı!
Meğer Evlenince Bu Hormon Düşüyormuş...
Chp Ye Yeni Güvenlik Tedbiri
Dolar 3,64 Ün Altını Gördü
Eşini Ve 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti
Tsk'dan Flaş Suriye Açıklaması
Havalimanı'ndaki Terör Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme
Niran Ünsal Referandum Kararını Açıkladı
Reina Saldırısının Planlayıcısı Yakalandı
Bmw Çin'deki 41 Bin 685 Aracını Geri Çağıracak
Başbakan Binali Yıldırım'dan Açıklamalar
Bu Hastalık Evlenmekten Vazgeçiriyor
Merkel, İsrail Ziyaretini İptal Etti
İşte Tolgahan Sayışman'dan Bekarlığa Veda Pozu
En Çok Konut Satılan 5 İlçe Açıklandı
Dolar Tepetaklak Oldu...

eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki çocuğu ve Rus uyruklu eşini öldüren M.G, daha sonra intihar etti.

Tarih : 14 Şubat 2017, 14:52
Puan Ver : Eşini Ve 2 Çocuğunu Öldürüp İntihar Etti(5/10)6


Antalya'nın Aksu ilçesinde iki çocuğu ve Rus uyruklu eşini öldüren M.G, daha sonra intihar etti.



Alınan bilgiye göre, Solak Mahallesi'nde fidan yetiştiriciliği yapan M.G. (60), özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenilen Rus uyruklu eşi Anna G'yi (37) evlerinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü. 155 Polis İhbar hattını arayan M.G, çocukları ve eşini öldürdüğünü bildirdi.



Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Anna G. ile 11 yaşındaki oğlu Victor G, 15 yaşındaki kızı Leyla G. ile M.G'yi ölü olarak buldu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Eşini  Ve  2  Çocuğunu  Öldürüp  İntihar  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER