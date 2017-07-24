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eşini pompalıyla öldürmüştü, şimdi de baldızdan sapıklık iddiası geldi

EŞİNİ POMPALIYLA ÖLDÜRMÜŞTÜ, ŞİMDİ DE BALDIZDAN SAPIKLIK İDDİASI GELDİ

Cezaevinden çıkıp eşini pompalıyla öldüren Kadir Alay'ın baldızı, sanığın kendisine ve annesine sapıklık maksadıyla yaklaştığını ve ölümle tehdit ettiğini ifade etti.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Eşini Pompalıyla Öldürmüştü, Şimdi De Baldızdan Sapıklık İddiası Geldi(6/10)6


İzmir'in Seferihisar ilçesinde, cezaevinden izinli çıkıp boşanma davası açan eşi Simge Alay'ı pompalı tüfekle öldüren, 4 ay kaçtıktan sonra tatil yaptığı Muğla'da yakalanan Kadir Alay'ın yargılanmasına devam ediliyor. Simge Alay'ın kardeşi 14 yaşındaki A.K., "Sanık Kadir ile ablam Simge evlendiklerinde, sanık benimle anneme bakıp görüntü çok güzel demişti. Sapıklık maksadıyla bunu söyledi. Sanık, evlilikleri boyunca hem ablamı hem de bizi ölümle tehdit ediyordu" dedi.



OLAY 25 NİSAN 2016'DA MEYDANA GELDİ



Davaya konu olan olay, 25 Nisan 2016 günü, Payamlı Mahallesi 5001 Sokak'ta meydana geldi. İlk evliliğinden iki çocuk dünyaya getiren 23 yaşındaki Simge Alay, şiddet nedeniyle eşinden boşandı. Çocuklarının velayeti babalarına verilirken, Simge Alay ailesinin karşı çıkmasına rağmen 47 yaşındaki Kadir Alay ile evlendi.



ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN ŞİDDET YANLISI KOCA TUTUKLANDI



Simge Alay'ın hayatı, ikinci evliliğinin ilk günlerinden itibaren gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Bu süreçte karnından bıçaklanan Simge Alay, korktuğu için şikayetçi olamadığını ileri sürdü. İddiaya göre şiddet artınca duruma dayanamayan Simge Alay, eşi Kadir Alay'a boşanma davası açarak şikayetçi oldu. Kadir Alay'a mahkeme uzaklaştırma cezası verirken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen Alay tutuklandı.



POMPALI TÜFEKLE ESKİ EŞİNE SALDIRDI, 4 AY SONRA TATİL YAPARKEN YAKALANDI



Kadir Alay, hapis yattığı cezaevinden izinli çıktı. Bundan habersiz olan Simge Alay ve Hakan Ç. adlı kişi, Kadir Alay'ın pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Simge Alay olay yerinde hayatını kaybederken, Hakan Ç. yaralandı. Olaydan sonra kaçan Kadir Alay, jandarmanın takibi sonucu olaydan yaklaşık 4 ay sonra Muğla'da tatil yaparken 22 Ağustos'ta yakalandı. Hazırlanan iddianamede Kadir Alay hakkında 'tasarlayarak eşini kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet hapis cezası istendi. Sanığa yardım ettikleri iddiasıyla da tutuksuz sanıklar Münir B., Faruk Ş., Üzeyir K., Aykan K. ve Miyase D. hakkında da 'suçluyu kayırma' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası istendi.



BALDIZINA VE KAYINVALİDESİNE SAPIKLIK YAPTIĞI İDDİASI



İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4. celsesi görülen duruşmaya tutuklu sanık Kadir Alay, tutuksuz sanıklar Münir B., Faruk Ş., sanıkların avukatları, Simge Alay'ın annesi Fevziye ve babası Arif Korucu ile avukatları Seda Ayaz Aksoy, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı Emine Şentügekçi ve Hakan Ç. katıldı. Tanık olarak dinlenecek olan Simge Alay'ın kardeşi 14 yaşındaki A.K. ifade vermeden önce ailenin avukatı Seda Ayaz Aksoy, A.K. ifade verirken salonun boşaltılması talep etti. A.K. ifadesinde, "Sanık Kadir ile ablam Simge evlendiklerinde, sanık benimle anneme bakıp görüntü çok güzel demişti. Sapıklık maksadıyla bunu söyledi. Sanık, evlilikleri boyunca hem ablamı hem de bizi ölümle tehdit ediyordu. Neden tehdit ettiğini bilmiyorum. Ancak en sonunda ablamı öldürdü. Ablam, sanıktan koktuğu için ayrılmıştı. Evlilikleri sırasında, sanık Kadir ablamı bıçaklamıştı. Öldürme olayı ile ilgili bir bilgim yoktur" dedi.



TUTUKLU YARGILANMAYA DEVAM EDİYOR



Sanık Kadir Alay ise söz alarak, "Ben olayı tasarlayarak yapmadım. Olay yerine eşimle konuşmak için gittim. Benim olay yerine gitme amacım onlara zarar vermek, ateş açmak değildi" diye konuştu. Duruşma savcısı sanık Kadir Alay'ın tutukluluğunu talep etti. Mahkeme heyeti, eksik dosyaların giderilmesine, sanık Kadir Alay'ın tutukluluğuna karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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