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eşini pompalı tüfekle öldürdü

EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Kırıkkale'de 55 yaşındaki Muzaffer Özata, kredi çektiği için tartıştığı eşi 50 yaşındaki Medine Özata'yı pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 09:42
Puan Ver : Eşini Pompalı Tüfekle Öldürdü(5/10)4


 Olay, akşam saatlerinde Fabrikalar Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Yuvam Apartmanı'nın üçüncü katında meydana geldi. Bankadan çektiği kredi karşılığı evi ipotek ettiren Muzaffer Özata, üç çocuğunun annesi eşi Medine ile bayramda tartışınca evi terk etti. Bugün tekrar eve dönen Muzaffer Özata ile eşi yine tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer Özata, evdeki pompalı tüfekle eşine 5 el ateş etti. Medine Özata kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Medine Özata'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Gözaltına alınan Muzaffer Özata polis merkezine götürüldü.



Medine Özata'nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.








Etiketler: Eşini  Pompalı  Tüfekle  Öldürdü    haber

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