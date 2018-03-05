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Eşini öldürdü, kanlı elleriyle Facebook'tan canlı yayın yaptı

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KANLI ELLERİYLE FACEBOOK'TAN CANLI YAYIN YAPTI

Almanya'da yaşayan Suriyeli göçmen adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra Facebook'tan canlı yayın yaptı. Cani koca amacının, eşlerini kızdıran kadınlara mesaj vermek olduğunu söyledi.

Tarih : 05 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı(10/10)6

Almanya'ya göç eden Suriyeli Abu Marwan isimli adam, eşini bıçakla öldürdükten sonra kanlı elleri ile Facebook üzerinden canlı yayın yaptı. Marwan, bunu kocalarını kızdıran kadınlara mesaj yollamak için yaptığını söyledi.

KADIN BAŞKASI İLE EVLENMEK İSTEMİŞ

Adam, karısını kendisininden boşandıktan sonra Lübnan'lı bir adam ile evlenmek istediği için öldürdüğünü söyledi.

ELLERİ KANLI CANLI YAYIN YAPTI

41 yaşındaki adam, 37 yaşındaki eşini beş bıçak darbesi ile öldürdükten sonra 12 yaşındaki oğlu ile birlikte kaçtı. Cani adam daha sonra ellerinde kan izlerini silmeden Facebook üzerinden eşini öldürdüğünü itiraf etti. Bu sırada oğlu ise arkasında duruyordu.

YAKALANDI

Katil koca, kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı. Çiftin küçük kızının, babasının annesini öldürdüğünü polise bildirdiği belirtildi.

"KOCASINI KIZDIRANIN SONU BÖYLE OLUR"

Abu Marwan, videoda kocalarını kızdıran tüm kadınların sonlarının böyle olacağını ve Facebook'ta videoyu gören herkesten bunu paylaşmalarını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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