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Eşini Keser ve Bıçakla Acımasızca Katleden Koca: Olan Oldu Bir Defa, Pişmanım

EŞİNİ KESER VE BIÇAKLA ACIMASIZCA KATLEDEN KOCA: OLAN OLDU BİR DEFA, PİŞMANIM

İstanbul'da karısını başına keserle vurduktan sonra boğazından 7 kez bıçaklayarak öldüren koca "Neden tartıştık, hatırlamıyorum. Olan oldu pişmanım" demesi dikkat çekti.

Tarih : 20 Şubat 2018, 15:20
Puan Ver : Eşini Keser Ve Bıçakla Acımasızca Katleden Koca: Olan Oldu Bir Defa, Pişmanım(9/10)5

Kağıthane'de 66 yaşındaki Ömer Korkut, tartıştığı 45 yıllık eşi Fadime Korkut'u (65) önce keser darbeleri daha sonra da bıçaklayarak öldürdü. Adliyeye sevk edilirken görüntülenen Korkut, basın mensuplarının 'Eşinizi neden öldürdünüz' sorusuna 'Of ! Ah yavrum ! Ne söylesem ne yazar ki; olan oldu bir defa. Pişmanım" dedi.

KARISIYLA TARTIŞAN KOCA, KESERLE EŞİNE VURDU

Ömer Korkut evlerinde eşi Fadime Korkut (65) ile televizyon izledikleri sırada tartışmaya başladı. 45 yıllık evli olan çift arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Evin koridorunda devam eden kavga sırasında Ömer Korkut tuvalette bulunan keseri alarak eşinin başına vurdu.

ARDINDAN BOĞAZINDAN 7 KEZ BIÇAKLADI

Ömer Korkut yere yığılan yaralı kadını daha sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla boğazından 7 kere bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin ardından feci şekilde can veren Fadime Korkut, komşularının ihbarı üzerine polis tarafından bulundu.

Olay yerinden yaya olarak kaçan Korkut'u ise arama çalışmalarına başlayan Kağıthane Asayiş Büro ekipleri Ömer Korkut'u kısa sürede yakaladı.

KAVGANIN SEBEBİNİ HATIRLAYAMAMIŞ

Gözaltına alınan Korkut'un ilk ifadesinde eşiyle aralarında 15 yıldır geçimsizlik olduğunu son yaşanan kavganın da televizyon izlerken çıktığını ama sebebini hatırlayamadığını belirttiği öğrenildi.

"OF! NE SÖYLESEM NE YAZAR Kİ, OLAN OLDU PİŞMANIM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Korkut adliyeye sevk edildi. Korkut polis aracına bindirileceği sırada, basın mensuplarının "Eşinizi neden öldürdünüz" sorusuna "Off! Ah yavrum! Ne söylesem ne yazar ki; olan oldu bir defa. Pişmanım" dedi.

Fadime Korkut'un cenazesi Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından alınarak memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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