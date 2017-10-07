EŞİNİ, KAYINVALİDESİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP, FACEBOOK'TAN YAPTIĞI CANLI YAYINDA İNTİHAR ETTİ
Yozgat'ın Aydıncık İlçesi Dereçiftlik Köyü'nde 24 yaşındaki Sıddık Gököz, ayrı yaşadığı eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay'ı av tüfegiyle öldürdü.
ÇOCUĞUNU GÖSTERMEDİKLERİ İÇİN KATLİAM YAPTI
Olay, ilçeye bağlı bağlı Dereçiftlik Köyü'nde meydana geldi. Özlem Gököz, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Sıddık Gököz'ü terk edip, ailesinin evine yerleşti. 1.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediklerini iddia eden Sıddık Gököz, bugün akşam saatlerinde tüfekle kayınpederinin evini bastı.
Gököz, eşi Özlem Gököz ile kayınpederi İsmail ve kayınvalidesi Zeynep Özçay'ı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçtı.
FACEBOOK'TAN CANLI YAYIN YAPIP İNTİHAR ETTİ
Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden canlı yayın yapıp, pişman olduğunu söyleyen Sıddık Gököz, arazide tüfekle intihar etti.
Kaynak: haberinburada
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