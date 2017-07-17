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Eşini ekmek almaya gönderip 3 yaşındaki oğlunu şarj kablosuyla öldürdü

EŞİNİ EKMEK ALMAYA GÖNDERİP 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ŞARJ KABLOSUYLA ÖLDÜRDÜ

Zonguldak'ta 3 yaşındaki oğlunu telefonun şarj kablosuyla boğarak öldüren anne, jandarmaya verdiği ifadede "Eşim benden boşanmak istiyordu, ben de önce oğlumu sonra kendimi öldürmek istedim" diyerek vahşeti anlattı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Eşini Ekmek Almaya Gönderip 3 Yaşındaki Oğlunu Şarj Kablosuyla Öldürdü(9/10)5

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde 3 yaşındaki oğlu Emir Can A.'yı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldüren 25 yaşındaki Gülveren A., hastanedeki tedavisi ardından jandarma kontrolünde Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi.

KOCASINI EKMEK ALMAYA GÖNDERİP OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Geçen 12 Temmuz'da meydana gelen olayda, garson Gülveren A., servis şoförlüğü yapan 26 yaşındaki eşi Olcay A.'nın ekmek almak için bakkala gitmesi ardından yatak odasının kapısını kilitleyip oğlu Emir Can'ı cep telefonunun şarj kablosuyla boğarak öldürdü.

ÖLMEK İÇİN İLAÇ İÇTİ, BİLEKLERİNİ KESTİ

Ardından ilaç içip bileklerini keserek yaşamına son vermek isteyen Gülveren A., pencereden giren eşi Olcay A.'nın çağırdığı ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedaviye alınan Gülveren A., hayati tehlikeyi atlattı.

"EŞİM BOŞANMAK İSTİYORDU, ÖLMEK İSTEDİM"

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanede jandarmaya ifade veren Gülveren A., ailevi problemleri olduğunu ileri sürerek, "Eşim benden boşanmak istiyordu. Ölmek istedim. Ölürken oğlumu da yanımda götürmek istedim" dedi.

RUH HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Tedavisi tamamlanan Gülveren A.'nın, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edtilmesi kararlaştırıldı. Savcının onay vermesi ardından Gülveren A., jandarma eşliğinde ambulansla Bolu İzzet Baysal Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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