

Olay, saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak'ta meydana geldi. Aslan Gürbüz, bilinmeyen nedenle evinin önünde av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada silah sesini duyan Saadet Dündar da ne olduğunu anlamak dışarı çıktı. İddiaya göre, Gürbüz bu sırada evden dışarı çıkan imam nikahlı eşi Saadet Dündar'a yakın mesafeden ateş etti. Boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan kadın yere yığılırken, Gürbüz ise havaya ateş etmeye devam etti.