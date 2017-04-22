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eşini aşığıyla yatak odasında bastı! üçü de hastanelik oldu

EŞİNİ AŞIĞIYLA YATAK ODASINDA BASTI! ÜÇÜ DE HASTANELİK OLDU

Manisa'da devlet kurumunda çalışan Mustafa K., öğlen yemeği için eve geldi. Eşinin hareketlerinden şüphelenen koca, gardıropta eşinin sevgilisini yakaladı; karısı ve aşığını bıçakladı.

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:20
Puan Ver : Eşini Aşığıyla Yatak Odasında Bastı! Üçü De Hastanelik Oldu(8/10)9


 Bir devlet kurumunda çalışan 35 yaşındaki Mustafa K., öğle yemeği için evine geldi. Mustafa K., 27 yaşındaki eşi Ayşenur K.'nin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine açtığı gardıropta iddiaya göre eşinin sevgilisi Halis A.'yı gördü. Yakalandığını anlayan sevgili, belinden çıkardığı bıçağı Mustafa K.'ye sapladı.



EŞİ VE SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI



Öfkeli koca, mutfağa koşarak kaptığı bıçakla önce eşinin sevgilisini göğsünden, sonra da eşini karın boşluğundan bıçakladı.



KOMŞULAR POLİSİ VE 112'Yİ ARADI



Apartmandaki komşular, kavga sesleri üzerine polis ve 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.



 



kaynak:haberler








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