Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'a da açılan ünlü bir giyim markası, reklam yüzü yapmak istediği Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'ye 30 saniyelik reklam filmi için 500 bin TL teklif etti.



Geçtiğimiz yıl Aralık ayında ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile dünyaevine giren İmane Elbani'ye sürpriz teklif.







ÜNLÜ GİYİM MARKASI TEKLİFTE BULUNDU







Orta Asya'dan sonra Kuzey Afrika ülkelerinden Fas'a da açılan ünlü bir giyim markasının, Faslı güzeli hem Türkiye'de hem de kendi ülkesinde reklam yüzü yapmak istediği konuşuluyor.







KABUL EDERSE MART AYINDA KAMERA KARŞISINDA







Kısa bir süre önce Maldivler'deki balayını noktalayan çiftten Elbani, gelen teklifi kabul ederse mart ayında kamera karşısına geçecek.







30 SANİYE İÇİN 500 BİN TL ALACAK







Markanın reklam yüzü olması istenen Faslı güzele, yapılacak teklif de ortaya çıktı. Elbani'nin, teklife 'evet' demesi halinde yaklaşık 30 saniyelik reklam filmi için 500 bin TL alacağı söyleniyor.







kaynak:haberler