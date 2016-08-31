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EŞİNE 10 KURŞUN YAĞDIRDI, VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE KALKTI


EŞİNE 10 KURŞUN YAĞDIRDI, VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE KALKTI
Tarih : 31 Ağustos 2016, 15:34
Puan Ver : Eşine 10 Kurşun Yağdırdı, Vatandaşlar Linç Etmeye Kalktı(0/10)


Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Şemsiyeli Park'ta 37 yaşındaki Seymen A. isimli şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşi 24 yaşındaki Merve A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Seymen A., genç kadını darp ettikten sonra yanında getirdiği silahla üzerine 10 el ateş etti. Ayağından yaralanan kadın yere düştü. Durumu gören vatandaşlar silahlı saldırganı durdurmak için hemen müdahale etti.








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