EŞİNE 10 KURŞUN YAĞDIRDI, VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEYE KALKTI
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Şemsiyeli Park'ta 37 yaşındaki Seymen A. isimli şahıs, kendisinden boşanmak isteyen eşi 24 yaşındaki Merve A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Seymen A., genç kadını darp ettikten sonra yanında getirdiği silahla üzerine 10 el ateş etti. Ayağından yaralanan kadın yere düştü. Durumu gören vatandaşlar silahlı saldırganı durdurmak için hemen müdahale etti.
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