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EŞİNDEN GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ FACEBOOK'TA PAYLAŞIP İNTİHAR ETTİ


EŞİNDEN GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ FACEBOOK'TA PAYLAŞIP İNTİHAR ETTİ
Tarih : 09 Nisan 2016, 10:27
Puan Ver : Eşinden Gördüğü Şiddeti Facebook'ta Paylaşıp İntihar Etti(10/10)8


İzmir'in Bornova İlçesi'nde, eşinden ve yakınlarından şiddet gördüğünü belirten bir çocuk annesi 29 yaşındaki Fatma Sarıaslan, girdiği bunalım sonrasında ilaç içip canına kıydı. Fatma Sarıaslan'ın, intiharından önce Facebook'taki sosyal medya hesabından, gördüğü şiddeti anlattığı ve şiddetin korkunç izlerini taşıyan fotoğrafları paylaştığı ortaya çıktı.



İzmir Altındağ'da yaşanan olayda, eşi H.S.'den ve yakınlarından şiddet gören 29 yaşındaki Fatma Sarıaslan bunalıma girdi. Yakınlarının ifadesine göre, hakkında koruma kararı da bulunduğu ileri sürülen Fatma Sarıaslan, dün gece yaşadığı şiddetin acısına daha fazla dayanamayıp ilaç içti.



Genç kadını evde hareketsiz bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen polis ve sağlık ekibi, Sarıaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



İntiharından önce facebook'tan mesaj bıraktı



Bu arada Fatma Sarıaslan'ın, intiharından önce Facebook'taki sosyal medya hesabından, gördüğü şiddetin korkunç izlerini taşıyan fotoğrafları paylaştığı ortaya çıktı. Sarıaslan'ın fotoğraflarında vücudunun pek çok yerinde morluklar bulunduğu görüldü.





Fatma Sarıaslan, Facebook'taki mesajında ise gördüğü şiddeti şöyle anlattı:



"Belki herkes bu boşanmada beni suçlayacak. Ama H.'nin dayısı ve kızı beni döverken H. kollarımı tutup güya beni savunurken darp raporu almamam için beni tehdit etti. 'Merdivenlerden düştüm diyeceksin' dedi, 'Eğer şikayet edersen boşarım seni' dedi. Bu saatten sonra bugün itibariyle H. denen şahıs ne oğlumun, ne de benim hayatımda yok. Artık bu konu hakkında konuşmak istemiyorum...yorum size kalmış...."








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