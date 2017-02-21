

Niğde'de eşinden ayrılan 2 çocuk babası Tamer E. tek başına yaşadığı evde kendini asarak canına kıydı.







Edinilen bilgiye göre olay Selçuk mahallesinde meydana geldi. Şehit Tunçbilek sokakta bir apartmanın birinci katında yaşayan 38 yaşındaki Taner E.'yi göremeyen komşuları polis ekiplerinden yardım istedi. Tamer E.'nin evinin kapısını kırarak içeri giren ekipler talihsiz adamın cansız bedenini buldu. Tamer E.'nin eşinden yeni ayrıldığı ve 2 çocuğunu göremediği için bunalıma girdiği bildirildi. Tamer E.'nin cansız bedeni Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesi morguna kaldırıldı.







kaynak:haberler