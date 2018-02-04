6 yıl Selen Sevigen ile evli kalan Gökhan Özen, eşinden 2016 yılında boşandı. Adı pek çok kez aşk dedikodularına karışan Özen, gerçek aşkı ateşli model Victoria Klemme'de buldu.

Gökhan Özen, altı yıllık eşi iki çocuğunun annesi yapımcı Selen Sevigen'den 2016'da boşanmıştı. Özen yeni aşka yelken açtı.

AMERİKA'YA GİDİP GELMELER YUVAYI YIKTI

Selen Sevigen'in yakınlarına göre, müzik çalışmaları için sık sık Amerika'ya giden Gökhan Özen, uzun süre orada kalmaya başlamış. Özen eşine sürekli "İşlerime yoğunlaşmak istiyorum" deyip zamanla ailesinden kopmuş.

İKİ AY ÖNCE BAŞLADI

Gökhan Özen'in adı boşandıktan hemen sonra Amerikalı model Rachel Howell ile anıldı. Ama bu ilişki kısa sürdü. Popçu şu sıralar Miami'de mankenlik yapan Victoria Klemme ile birlikte. İlişkileri iki ay önce başlamış. 23 yaşındaki Victoria, bikini, mayo ve iç çamaşırı modeli. Sosyal medyada ateşli pozlarıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: Posta

Kaynak: haberinburada