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eşim dadıyı hamile bıraktı, üçlü ilişkiye zorladı

EŞİM DADIYI HAMİLE BIRAKTI, ÜÇLÜ İLİŞKİYE ZORLADI

Eşiyle geçtiğimiz aylarda boşanan ünlü şarkıcı Melanie Brown'un mahkeme ifadelerinde, eşinin kendisini başka bir kadınla ilişkiye zorladığı ve eşinin dadısıyla ilişkisi olduğu yer aldı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 11:25
Puan Ver : Eşim Dadıyı Hamile Bıraktı, Üçlü İlişkiye Zorladı(6/10)5


 İngiliz oyuncu ve Spice Girls'ün Mel B. lakabıyla bilinen 41 yaşındaki üyesi Melanie Brown, 10 yıllık eşi Stephen Belafonte ile geçtiğimiz ay boşandı. Boşanma davasında Melanie Brown'un eşi hakkındaki sarsıcı iddiaları basına sızdı.



İLİŞKİ SIRASINDA KAYDA ALMIŞ



Daily Mail'in haberine göre Melanie Brown, eşinin cinsel ilişki sırasında kendisini kayda aldığını, daha sonra toplu cinsel ilişkiyi kabul etmesi için kayıtlarla tehdit edildiğini öne sürdü.



 



kaynak:haberler








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