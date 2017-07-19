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Eşi Yağmur Sarıoğlu İstedi, Sabri Sarıoğlu Göztepe ile Anlaştı

EŞİ YAĞMUR SARIOĞLU İSTEDİ, SABRİ SARIOĞLU GÖZTEPE İLE ANLAŞTI

Eşi Yağmur Sarıoğlu'nun istediğini dikkate alan Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : Eşi Yağmur Sarıoğlu İstedi, Sabri Sarıoğlu Göztepe İle Anlaştı(10/10)6

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Galatasaray forması giyen Sabri Sarıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

15 YIL GALATASARAY'DA FORMA GİYDİ

15 yıl boyunca Galatasaray forması giyen Sabri, burada 479 maçta forma giyerken 6 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve 5 Süper Kupa Şampiyonluğu olmak üzere 15 kupa kazanma başarısı gösterdi.EŞİ YAĞMUR SARIOĞLU MURADINA ERDİ

Tecrübeli oyuncunun eşi Yağmur Sarıoğlu, Sabri'nin Kayserispor'a değil de Göztepe'ye gitmesini istemişti. Böylece muradına ermiş oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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