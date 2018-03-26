Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın tutuklanan eşi Sıla Aydın'ın ifadesi, çay bahçesinde asgari ücretle başlayıp 511 milyon TL'lik vurguna uzanan hikâyeyi ortaya döktü. Olayda Mehmet Aydın'ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren Sıla Aydın, olayların gelişimini şöyle ifade etti: "Eşim Bursa Nilüfer'de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016'da Bursa'da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook'ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl'de bir çiftlik kiraladı."

"ARJANTİN YA DA DUBAİ'YE GİTMİŞ OLABİLİR"

Eşinin kendisini en son 24 Şubat'ta aradığını kaydeden Sıla Aydın, "Boşanma ile ilgili konuşurken kavga ettik. Bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai'den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay'da olduğu ortaya çıkınca Dubai ya da Arjantin'e gitmiş olabilir" dedi.

"TEK SUÇUM KARISI OLMAK"

İfadesinde serbest bırakılmayı talep eden Sıla Aydın, "Kocamın kurduğu Çiftlik Bank'ta bir hakkım ya da yetkim yok. Tek suçum Mehmet Aydın'ın karısı olmak" ifasini kullandı.

YÜZDE 250 KAR PAYI

Bursa İnegöl'deki çiftliğin kısa süre sonra hayvanlarla dolduğunu anlatan Sıla Aydın, şöyle devam etti: "Burada ürettiklerini başka firma ve köylülere satıyorlardı. Sonra Lüleburgaz'da et ve süt makineleri alıp Saray'da çiftlik kurdu. Akhisar'da da 2 bin Bitcoin makinesi aldı. Sisteme yeni gelenlerden aldığı paralarla eski üyelere yüzde 250 kâr payı veriyordu. Sonra kimseye ödeme yapmamaya başladı. Bir süre sonra evliliğimiz bozuldu, sürekli tartışmaya başladık. Bu gelişmeler üzerine boşanma kararı aldık. Ocak ayında bana Uruguay'dan geçici vatandaşlık aldığını, oraya gideceğini söyleyince yine kavga ettik. O ay yurtdışına gitti. Sonra bana 1 milyon 700 bin TL gönderdi, 'Kendine villa alırsın' dedi. O da dahil 3 bankada toplam 3 milyon 684 bin TL param var. Ama olaylar ortaya çıkınca hepsi bloke edildi."

URUGUAY'DAKİ PLANI SUYA DÜŞTÜ

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da inşaat malzemeleri alım-satımıyla ilgili iş kurmak istediği, başkent Montevideo'daki okyanus manzaralı iş merkezi Trump Tower'da ofis kiralama girişiminin yarım kaldığı ortaya çıktı. Aydın'ın, geçen kasımda kiraladığı villanın 3 aylık parasını ise Türkiye'den peşin ödediği ancak dikkat çekip soruşturulmaya başlanınca 1 ay içinde terk ettiği öğrenildi. Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada