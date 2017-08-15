Ünlü sunucu ve oyuncu Jess Molho'nun eşi Zeynep Molho Bodrum'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda vurulmuştu. Zor günler geçiren Molho sporda kendini sakatlayınca iki kolu birden alçıya alındı.

BAZEN BİR ŞEYLER ÜST ÜSTE GELEBİLİYOR

Jess Molho, kollarının alçıya alındığı fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü: " Bazen bir şeyler üst üste gelebiliyormuş meğer... Ters bir hareket biraz da kendimi hala 20 yaşında hissetmem sonucu iki biceps tendomu birden kopardım. Bugün taburcu oluyorum, uzun bir zaman ellerimi ve kollarımı kullanamayacağım... Mesaj atanları okuyacağım ama yazamayacağım, uzun süre gitar da çalamayacağım ama merak edenlere duyurulur çenem tam gaz çalışıyor, programa zamanında geri döneceğim, bugün robocop kollarım olacak, önce sağlık dostlar... Hepinizi öpüyorum, görüşmek üzere, sevgiler"

Kaynak: haberinburada