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eşi öldükten 40 gün sonra intihar etti

EŞİ ÖLDÜKTEN 40 GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ

Kastamonu'da eşi 40 gün önce vefat eden 36 yaşındaki Recep Civek, av tüfeği ile intihar etti.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:53
Puan Ver : Eşi Öldükten 40 Gün Sonra İntihar Etti(7/10)8


Kastamonu'nun Subaşı Köyü'nde yaşayan Recep Civek, dün akşam köyde bir yakınının evinde av tüfeğini göğsüne dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Recep Civek'in öldüğü belirlendi. Recep Civek'in cesedi, evde yapılan incelemeden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Recep Civek'in, 40 gün önce eşi Refika Civek'in çoklu organ yetmezliği sonucu ölmesi ardından bunalıma girdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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