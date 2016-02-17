Çektiği sinema filmleri ve mükemmel tiplemeleri ile Türk halkının gönlünde taht kurmayı başaran Şahan Gökbakar, bu kez romantik yanını konuşturdu. Ünlü komedyen eşi Selin Gökbakar ile oğlu Deniz Efe'nin fotoğrafını paylaştı. Detaylar haberimizde…



“Recep İvedik” film serisi ile yıllardır gündemden düşmeyen ve şimdilerde “Osman Pazarlama” ile vizyona girmeyi bekleyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve oğlu Deniz Efe'nin fotoğraflarını paylaştı. İşte detaylar…



3 yıl birlikte olan ve nihayetinde 23 Mayıs'ta Prag'da sürpriz bir şekilde evlenen Şahan ve Selin Gökbakar çifti, mutluluklarını oğulları Deniz Efe ile taçlandırdılar.



Tiplemeleri ile Türk halkının beğenisini toplayan ancak bu kez romantik yüzünü bizlere gösteren Şahan Gökbakar, geçtiğimiz gün Instagram hesabında eşi Selin Gökbakar ile oğlu Deniz Efe'nin fotoğrafını paylaşarak altına “Hayatımı anlamlandıran kadın, sevgilim. Şşşt bana bak çok tatlısın.” şeklinde romantik bir not düştü.



