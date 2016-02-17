O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

eşi ile oğlu deniz efe'nin fotoğrafını paylaştı

EŞİ İLE OĞLU DENİZ EFE'NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Çektiği sinema filmleri ve mükemmel tiplemeleri ile Türk halkının gönlünde taht kurmayı başaran Şahan Gökbakar, bu kez romantik yanını konuşturdu. Ünlü komedyen eşi Selin Gökbakar ile oğlu Deniz Efe'nin fotoğrafını paylaştı. Detaylar haberimizde…

Tarih : 17 Şubat 2016, 12:30
Puan Ver : Eşi İle Oğlu Deniz Efe'nin Fotoğrafını Paylaştı(5/10)2


“Recep İvedik” film serisi ile yıllardır gündemden düşmeyen ve şimdilerde “Osman Pazarlama” ile vizyona girmeyi bekleyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ve oğlu Deniz Efe'nin fotoğraflarını paylaştı. İşte detaylar…



3 yıl birlikte olan ve nihayetinde 23 Mayıs'ta Prag'da sürpriz bir şekilde evlenen Şahan ve Selin Gökbakar çifti, mutluluklarını oğulları Deniz Efe ile taçlandırdılar.



Tiplemeleri ile Türk halkının beğenisini toplayan ancak bu kez romantik yüzünü bizlere gösteren Şahan Gökbakar, geçtiğimiz gün Instagram hesabında eşi Selin Gökbakar ile oğlu Deniz Efe'nin fotoğrafını paylaşarak altına “Hayatımı anlamlandıran kadın, sevgilim. Şşşt bana bak çok tatlısın.” şeklinde romantik bir not düştü.










Etiketler: Eşi  İle  Oğlu  Deniz  Efe  Nin  Fotoğrafını  Paylaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER