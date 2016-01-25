

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan yazılı bir açıklamada bulundu. Kardeşinin psikolojik sorunlarının olduğunu belirten Fatma Hürriyet Kaplan'ın açıklaması şöyle:







"Söz konusu hastanede; psikolojik sorunları olan kardeşim Emrah Kaplan ile aralarında hiçbir husumet bulunmayan eşim Murat Hürriyet arasında meydana gelen olayda maalesef eşim bıçaklanarak yaralanmıştır. Bir süredir psikolojik tedavi gören kardeşimin psikolojisi babamın rahatsızlığı nedeniyle iyice bozulmuştur. Eşim, anlık bir öfke nöbetine giren kardeşimin elindeki bıçağı almaya çalışırken yaralanmıştır. Eşimin tedavisi devam ederken, kardeşim ise güvenlik güçlerine teslim olmuştur."