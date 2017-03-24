ESET'TEN ŞİFRE ÇÖZÜCÜ İÇİN GÜNCELLEME
ESET, geçen yılın Aralık ayında yaygın fidye yazılımlarından biri olan Crysis'e karşı bir şifre çözücü duyurmuş, söz konusu çözücü dünya çapında 50 binden fazla kez indirilmişti. ESET, bu şifre çözücüye ilişkin bir güncelleme yayınladı.
ESET, geçen yılın Aralık ayında yaygın fidye yazılımlarından biri olan Crysis'e karşı bir şifre çözücü duyurmuş, söz konusu çözücü dünya çapında 50 binden fazla kez indirilmişti. ESET, bu şifre çözücüye ilişkin bir güncelleme yayınladı.
Bilgisayardaki dosyaları şifreleyen, sonra da fidye karşılığı açmayı vaat eden fidye yazılımları, hem Türkiye'de hem de dünyada yaygın bir sorun olmayı sürdürüyor. Söz konusu fidye yazılımlarını temizlemek, sisteme bulaştıktan sonra oldukça zor. Ayrıca pek çok farklı türevinin bulunması, bu görevi daha da zorlaştırıyor. ESET, geçen yıl önce TeslaCrypt ardından da Crysis (Kriz) fidye yazılımı için şifre çözücü yazılımlar yayınlamıştı.
Krizi çözen şifre çözücü için güncelleme
ESET, şimdi ‘Win32 / Filecoder.Crysis' olarak etiketlenen ‘Crysis' fidye yazılımı için daha önce yayınladığı ücretsiz şifre çözücüyü güncellediğini duyurdu. ESET şifre çözücünün son güncelleme ile birlikte adı geçen fidye yazılım ailesinin .xtbl, .crysis, .crypt, .lock, .crypted, .dharma. uzantılı altı varyantına karşı da etkili oluyor.
Anılan uzantılara sahip şifrelenmiş dosyaları çözebilen güncellenmiş şifre çözme aracı şu linkten indirilebilir durumda:
https://download.eset.com/com/eset/tools/decryptors/crysis/latest/esetcrysisdecryptor.exe
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