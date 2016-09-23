

ESET Online Scanner yenilendi. Tam antivirüs taraması sağlayan ESET Online Scanner, sakıncalı yazılımların tespit edilip silinmesine olanak sunuyor.



Dünyada her gün 350 binden fazla zararlı yazılım dijital dünyaya yayılıyor. Virüs, solucan, truva atı, botnet ya da rootkit; işlevine göre adı değişebiliyor ama temel olarak bilgisayarlarımıza sızmaya ve para edebilecek veriler elde etmeye çabalıyorlar. Binlerce zararlının kimisi sadece bilgisayarda gizli bir kapı açıyor, diğer zararlıları içeri bırakıyor, kimisi sadece tek noktaya odaklanıyor, kimisi de hem sızıyor hem bilgi çalıyor.



Online Tarama / Online Scanner nedir?



Antivirüs yazılım kuruluşlarının sunduğu ücretsiz ve hızlı online tarama seçenekleri, bilgisayarınızda gizlenmiş olabilecek virüsleri, truva atlarını ve olası diğer tehditleri tespit etmenizi sağlar. Güvenliğin ilk adımı olarak nitelendirilebilecek online tarama, bilgisayarın güvenlik durumunu ortaya koyarken, tespit edilen zararlı yazılımların karantinaya alınmasını ve oradan da silinmesini sağlıyor.











Yeni nesil ESET Online Scanner



ESET Online Scanner'ın yeni versiyonu, ESET'in erken uyarı sistemi ThreatSense desteğiyle tam antivirüs taraması sağlıyor. Tamamen tarayıcı bağımsız çalışan ESET Online Scanner, bilgisayarların maruz kaldığı tüm sakıncalı yazılımların taranıp silinmesine olanak sunuyor. Kullanıcı dostu dizaynının yanı sıra ESET Online Scanner, şu özelliklere sahip:











Otostart Lokasyon Tarayıcı – Otomatik olarak başlatılan birimlerin yanı sıra ön yükleme bölümünün gizli tehlikelere karşı taranmasını sağlıyor.









Kayıtlı kötü amaçlı yazılım temizliği – Sistem içine kayıt edilmiş kötü amaçlı yazılımları siliyor.









Takip eden taramanın restart sürecinde temizlenmesi– Gerekli durumlarda, ısrarla maruz kalınan kötü amaçlı yazılımları etiketleyerek, restart yapıldıktan sonra otomatik olarak temizleme yapıyor.











Antivirüs yazılımından farkı nedir?



Online Scanner, tamamen isteğe bağlı bir tarama aracıdır. Web tarayıcı üzerinde çalışır, anlık tespit ve temizleme hizmeti sunar. Ancak bilgisayarınızı, gelebilecek yeni tehditlere karşı gerçek zamanlı olarak koruyamaz. Gerçek zamanlı yani sürekli koruma için gelişmiş bir antivirus programına ihtiyacınız vardır. Güncel ve lisanslı antivirüs yazılımı, zararlı yazılımlara karşı çok katmanlı koruma sunar ve bilgisayarınıza gelebilecek tehditleri önler.



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