Antivirüs yazılım kuruluşu ESET tarafından İngiltere'de sosyal medya kullanıcıları arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların %68'inin dijital ortamdaki kişisel bilgilerini korumak için adımlar attığı, %53'ünün ise düzenli olarak...



Antivirüs yazılım kuruluşu ESET tarafından İngiltere'de sosyal medya kullanıcıları arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların %68'inin dijital ortamdaki kişisel bilgilerini korumak için adımlar attığı, %53'ünün ise düzenli olarak sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını kontrol ettiği ortaya çıktı.







Sosyal medya kullanıcılarının gizlilik konusundaki yaklaşımlarını irdeleyen araştırmanın verilerini değerlendiren ESET Güvenlik Uzmanı Mark James, sosyal medya kullanıcılarının nihayet online tehditlerin farkına varmaya ve özellikle gizli bilgilerini ele geçirmeye çalışan saldırganlar olduğu gerçeğini görmeye başladıklarını dile getirdi.



Gizlilik artık popülerlikten önemli



İngiltere'de 1000 sosyal medya kullanıcısının katılımıyla yapılan çalışmada katılımcıların yüzde 68'inin umut verici şekilde online gizliliklerini ya da başka ifadeyle dijital ortamdaki kişisel verilerini korumak için adımlar attığı, yüzde 75'lik kesimin sosyal medyada gizliliğin popülerlikten daha önemli olduğunu düşündüğü ve yüzde 53'ünün de düzenli olarak gizlilik ayarlarını kontrol ettiği ortaya çıktı. Araştırma, son yıllarda meydana gelen büyük bilgi sızıntılarının da etkisiyle siber güvenlik ve gizlilik önlemleri alma konusundaki farkındalığın arttığını ortaya koyuyor.



Tanımadıklarını takip etmiyorlar



Çalışmada yer alan diğer sonuçlarda katılımcıların yüzde 72'sinin sosyal medyada tanımadıkları kimseleri takip etmedikleri, yüzde 57'sinin yükledikleri paylaşım ve fotoğrafların tanımadıkları kimseler tarafından görülmesini istemedikleri ve yüzde 68'inin ise Facebook veya Twitter üzerinden konum bilgisi paylaşmayı bir risk olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.



Aynı parola ya da şifre kullanma oranı düşüyor



Araştırmada ortaya çıkan diğer olumlu verilere göre kullanıcıların yüzde 62'si artık birden fazla hesapta aynı şifreyi kullanmıyor, yüzde 81'i şifrelerinde doğumgünü, yıldönümü gibi özel hayat bilgilerine yer vermiyor ve yüzde 69'u da telefonla alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerini paylaşmıyor.



Kadınlar daha dikkatli



Çalışma, kadınların birçok alanda erkeklere göre daha bilinçli güvenlik önlemleri aldığını da belirledi. Örneğin erkeklerin yüzde 36'sı online gizliliklerini korumak adına hiçbir önlem almamışken, kadınlarda bu oran yüzde 29 seviyesinde. Erkeklerin yüzde 10'u sosyal medya hesaplarındaki gizlilik seçeneklerini hiç görüntülememişken, kadınlarda bu oran %5 olarak görülüyor. Ayrıca erkeklerin yüzde 39'u konum bilgisi paylaşmanın bir güvenlik riski oluşturmayacağını düşünürken, kadınların yalnızca yüzde 26'sı benzer şekilde düşünüyor.



Bilgi, 21.yüzyılın para birimidir



ESET İngilitere'den Güvenlik Uzmanı Mark James, yaptığı açıklamada: “Bilgi, 21. yüzyılın para birimi haline gelmiş durumda ve siber saldırganlar buna erişmek için sürekli yeni yöntemler keşfediyorlar. Buna rağmen, tüketiciler gizlilikleri konusunda daha bilinçli hale geldikçe saldırganların işi zorlaşıyor ve bence bu oldukça iyi bir gelişme” dedi.



Online gizliliğinizi koruyun



“Buna rağmen hala konunun ciddiyetini tam olarak kavrayamayarak risk alan pek çok kullanıcı da bulunuyor“ diyen James, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kişilere tavsiyem, çok geç olmadan bir an önce online gizliliklerini korumaya başlamalarıdır. Tüm hesaplarınız için farklı şifreler kullandığınızdan emin olmak ve sosyal medya hesaplarınızdaki gizlilik seçeneklerinizi güncelleyerek paylaşımlarınızın ve resimlerinizin herkes tarafından görülmesini önlemek gibi basit adımlarla işe başlayabilirsiniz. Aynı zamanda, çevrimiçi aramalar yaparak hangi kişisel bilgilerin herkes tarafından görülebildiğini de tespit edebilirsiniz. Eğer endişe verici bir bulguya rastlarsanız o bilgiyi hemen silmelisiniz. Buna ek olarak, tüm kullanıcıların iyi bir internet güvenlik çözümü kullanarak online tehditlere karşı öncü bir güvenlik katmanı oluşturmalarını tavsiye ediyoruz.”



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