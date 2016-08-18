Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET'in son araştırmasına göre dünya tersine dönmüş durumda. Günümüzün babaları, teknoloji ve teknolojik cihazlar konusunda annelere göre çocuklarına daha hoşgörülü.



Global antivirüs yazılım kuruluşu ESET'in son araştırmasına göre dünya tersine dönmüş durumda. Günümüzün babaları, teknoloji ve teknolojik cihazlar konusunda annelere göre çocuklarına daha hoşgörülü.



İngiltere, Almanya, ABD ve Rusya'daki babaların davranışlarını karşılaştıran ESET araştırmasına göre dört ülkenin de babalarının en büyük endişesi sosyal medya ağları.



Sosyal medya profilini en geç Alman çocukları oluşturuyor



Alman çocuklar kendi profillerine sahip olabilmek için babalarının iznini 10,5 yaşına kadar beklemek zorunda. Amerikan ve İngiliz çocuklar ise 6 ay daha şanslı. Rus babaları ise zaman zaman 9 yaşından önce de bu işleme izin verebiliyor.



Cep telefonuna ilk defa sahip olmak için en uygun yaş kaç?



Alman, Amerikan ve İngiliz babalar 9,5 yaşı uygun bir baraj olarak lanse ediyor. Rus babalar ise daha az sınırlayıcı olarak çocuklarına bundan 2 sene önce telefon alıyor.











İnternette sörfe gözetim altında izin veriyorlar



İnternet, çok fazla ilgi çekici teklif ve imkana sahip. Ancak herhangi bir gözetim olmadan internette sörf yapılması, çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalmasına veya online avcılara denk gelmesine neden olabilir. Ebeveynler bu riskle başa çıkmak için Rusya hariç, ülkelerin hepsi en az 9 yaşına kadar, Ruslar ise en az 8.5 yaşına kadar, gözlerini çocuklarının üstünde tutuyorlar.



Babalar daha yumuşak yüzlü davranıyorlar



‘Sonuç olarak hangi ebeveyn daha katı?' sorusu sorulduğunda, babaların genel olarak daha yumuşak yüzlü davrandığı bilgisini paylaşmak mümkün. Özellikle Amerika için bu durum oldukça geçerli. İnternet sörfü, sosyal ağlardaki hesaplar ya da ilk telefona sahip olma konularına baktığımızda, babalar bu aktivitelerin yapılması için annelere göre 1 yıl daha erken izin veriyorlar.



ESET anketi, İngiltere'deki ‘hoşgörülü baba, sert anne‘ trendini de inceledi. Babalar, çocuklara 10 yaşından sonra sosyal hesaplar için izin verirken, anneler ortalama 11 ay sonra buna müsaade ediyor. Bunun dışında, gözetim olmadan online sörf yapma ve ilk telefonu alma yaşı kararlarında; anneler ve babalar arasında 1,5 yıllık bir ara görünüyor.



Sadece Rus babaları, anneleri kadar katı kurallı



Rus çiftler arasında çok küçük bir fark gözükmekle birlikte bütün dijital aktiviteler için fikir birliği sağlandığı söylenebilir.



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