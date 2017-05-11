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eser yenerler'in villasıyla ilgili ilginç detay

ESER YENERLER'İN VİLLASIYLA İLGİLİ İLGİNÇ DETAY

Magazin dünyası günlerdir Murat Boz'un evlilik hazırlığı yaptığı Aslı Enver'e ihanetini ve olaya sahne olan Eser Yenenler'in evini konuşuyor.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 13:43
Puan Ver : Eser Yenerler'in Villasıyla İlgili İlginç Detay(5/10)2


Geçen hafta çarşamba gecesi yaşanan olayın yankıları devam ederken Levent'teki villanın ev sahibi Eser Yenenler bir açıklama yapmış ve "Yuva yıkan kadın gibi oldum. Kimse kimseye ihanet etmedi. Villa da kiralık" demişti. Eser Yenenler'in kiralık dediği Levent Levazım'daki villayla ilgili ortaya çıkan detay ise herkesi şaşırttı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre ünlü komedyenin önceki yıl evinin alt katını gece kulübü haline getirdiği ortaya çıktı.



Evin bodrum katına özel ses ve ışık sistemi yaptıran Yenenler, ayrıca bir çalışanın hizmet verdiği içki standı, DJ seti ve tıpkı barlardaki gibi müşterilerin oturduğu masalar yaptırdı. Böylece villaya davet edilen ve Bodrum kata inenler kendisini ev ortamında değil, gece kulübünde gibi hissediyor. Genellikle DJ setinin başında durup davetlilerine müzikler çalan Eser Yenenler, sabahın ilk ışıklarına kadar süren gece eğlencesi bitiminde de evde kalmak isteyen arkadaşlarının üst kattaki odalarına kullanmasına izin veriyor. Eve gelenler içeriden cep telefonuyla görüntü ve bilgi paylaşmamaya özen gösteriyor.



 



kaynak:milliyet






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