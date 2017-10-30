ESER YENENLER, VERDİĞİ PARTİDE HESABI DAVETLİLERE ÖDETİNCE HERKES ŞOKE OLDU
Tek kişilik gösterisinin ardından arkadaşlarına parti vermek isteyen Eser Yenenler, partinin sonunda hesabı ödemeyince arkadaşları şoke oldu.
Eser Yenerler tek kişilik gösterisi TBT'de kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarına "Şovdan sonra kimse ayrılmasın. Burada parti vereceğim, çok eğleneceğiz" dedi. Ancak partide elini cebine atmadı.
PARTİNİN SONUNDA HERKES DONDU KALDI
Partiye aralarında Esra Eron, Merve Boluğur, Gökhan Özoğuz, Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin, Ekin Mert Daymaz, Emre Belözoğlu, ibrahim büyükak, Nurdan Beşen gibi birçok kişi katıldı. Eğlencenin sonu tam bir şokla bitti. Çünkü davetli olmalarına rağmen herkese hesap geldi! Konuklar dondu kaldı.
ŞAKA YAPIYOR SANDILAR
"Herhalde biri şaka yapıyor. Bu Eser'in daveti değil miydi? Parayı biz niye ödüyoruz? Baştan söyleseydi, yine onu kırmaz partiye katılırdık" diye aralarında konuştular. Sonra şaka olmadığını anladılar! Mecburen hesabı ödeyip partiden söylenerek ayrıldılar
Kaynak: haberinburada
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