ESER YENENLER, İSTANBUL'DAN TAŞINIYOR MU?
Olaylı çapkınlık gecesinin ardından Eser Yenenler'in radikal bir karar alarak İstanbul'dan taşınacağı iddia edildi.
Evinde düzenlediği parti sonrasında yaşanan Murat Boz olayı ve Aslı Enver'in kendisine olan tepkisi sonrasında Eser Yenenler, yeni bir karar almış. O da birçok ünlü isim gibi bir Ege kasabasında hayatını geçirmeyi planlıyormuş.
Önceki gün Çeşme'ye gelirken yolda mola veren Yenenler, yanındakilere bu planını anlatmış. İstanbul'un temposundan sıkıldığını söyleyen ünlü oyuncu, gözünü Çeşme'ye çevirmiş.
Şimdilerde bir ev almak için kolları sıvayan Eser Yenenler, Çeşme'den ev alıp yılın büyük bir zamanının burada geçirecekmiş. Hem otoyol bağlantısı hem doğal güzelliği hem de eğlencesi nedeniyle Çeşme'ye yerleşme kararı alan Eser Yenenler, bu hafta sonunu tatil merkezinde geçirmiş..
kaynak:milliyet
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