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esenyurt'taki binada göçük: 1 ölü

ESENYURT'TAKİ BİNADA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

İHA'nın aktardığı bilgiye göre İstanbul Esenyurt'ta beş katlı binanın bodrum katında kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 14:25
Puan Ver : Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü(7/10)5


İHA'nın aktardığı bilgiye göre İstanbul Esenyurt'ta beş katlı binanın bodrum katında kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.








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