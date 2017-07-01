ESENYURT'TAKİ BİNADA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
İHA'nın aktardığı bilgiye göre İstanbul Esenyurt'ta beş katlı binanın bodrum katında kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.
İHA'nın aktardığı bilgiye göre İstanbul Esenyurt'ta beş katlı binanın bodrum katında kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar