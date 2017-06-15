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Manşet Haberi
ESENYURT'TAKİ AVM'DE BOMBA PANİĞİ
Tarih :
15 Haziran 2017, 14:00
Puan Ver :
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Esenyurt'taki Avm'de Bomba Paniği
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Ayrıntılar birazdan...
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Etiketler:
Esenyurt
Taki
Avm
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