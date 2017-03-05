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ESENYURT'TA FABRİKADA YANGIN ÇIKTI!


ESENYURT'TA FABRİKADA YANGIN ÇIKTI!
Tarih : 05 Mart 2017, 17:57
Puan Ver : Esenyurt'ta Fabrikada Yangın Çıktı!(8/10)7


Olay, saat 11.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 117'inci Sokak üzerinde bulunan iki katlı fabrikanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfak malzemesi imalatının yapıldığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.



Alanda bulunan tiner ve boya malzemelerinin de alev almasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Üst kata da sıçrayan yangın kısa sürede fabrikanın tamamını sardı.



Olayı fark eden fabrika güvenliği ve çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat sonunda kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın nedeniyle çok sayıda mutfak ve banyo malzemesi küle döndü.



 



 



 



kaynak: milliyet








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