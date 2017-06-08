

Esenyurt Meydanı'nda mobil döner aracıyla satış yapmak isteyen İbrahim İhsan Kutnak'a dolandırıcılar sahte belgelerle 7 metrekare yeri 100 bin liraya sattı. Zabıtalarla görüşünce dolandırıldığı anlayan Kutnak soluğu savcılıkta aldı.



Şikayetçi olan Kutnak “Meydanda metreyle ölçüm yaptık. Dolandırıldığımı çok geç anladım” dedi.Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nda restoran işleten 66 yaşındaki İbrahim İhsan Kutnak, geçen aralık ayında bir kamyonet satın aldı. Bankadan çektiği 60 bin lirayla kamyoneti mobil döner aracına çeviren Kutnak, satış yapmak için İstanbul'daki belediyelere başvurdu ve yer talebinde bulundu.







Yerel belediyelerden olumsuz yanıt alan Kutnak, bir gün evine gitmek için bindiği takside şoförlük yapan Mustafa Tezcan ile tanıştı. İddiaya göre Tezcan, Esenyurt Belediyesi'nde tanıdıkları olduğunu belirterek yardımcı olabileceğini söyledi. Kutnak'ı iki arkadaşıyla tanıştıran Tezcan, 100 bin lira karşılığında Esenyurt Meydanı'nda 7 metrekarelik bir alan satın alabileceklerini söyledi. Kutnak teklifi kabul etti. Taksici Tezcan, anlaşmanın ardından iki arkadaşını da yanına alarak Kutnak'ı Esenyurt Meydanı'na götürdü. Burada metreyle meydanda ölçümler yapan Tezcan ve arkadaşları Kutnak'ı ikna ederek 100 bin lirasını aldı.



Olayın ardından Esenyurt Belediyesi'ne giden İbrahim İhsan Kutnak, zabıta görevlileri ile görüşünce dolandırıldığını anladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Kutnak, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Mustafa Tezcan ve iki arkadaşı hakkında şikayetçi oldu. Kutnak yaptığı açıklamada “Bana ilk önce 120 bin lira dediler. Parayı çok bulunca 100 bine indirdiler. Bana sahte izin belgeleri getirdiler. Bir şekilde inandım. Bankadan kredi çektim ve geçtiğimiz hafta 100 bin lirayı ödedim. Kanser hastasıyım, tedavi görüyorum. Bu aracı oğlum için almıştım. Esenyurt meydanına aracı koyduktan sonra oğlumu başına geçirecektim. Çok büyük zararım oldu. Hasta olduğum için olayın peşine de düşemiyorum. Beni dolandıran kişilerin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.







kaynak:hürriyet