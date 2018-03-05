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Esenyurt Belediyesi binasında silah sesleri! Eşini vurup intihar etti

ESENYURT BELEDİYESİ BİNASINDA SİLAH SESLERİ! EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Son dakika! Esenyurt Belediyesinin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürüldü.

Tarih : 05 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : Esenyurt Belediyesi Binasında Silah Sesleri! Eşini Vurup İntihar Etti(6/10)2

Esenyurt Belediyesinin ek hizmet binasında silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Binada bir kişinin eşini vurarak intihar ettiği öne sürülürken inceleme sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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