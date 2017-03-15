

Esenler'de ilkokul öğrencileri için senaryo gereği 6.8 şiddetinde depremle gerçeğini aratmayan bir tatbikat yapıldı.







GERÇEĞİNİ ARATMAYAN TATBİKAT







"Depremle Yaşamayı Öğreniyoruz" projesi kapsamında Engin Can Güre İlkokulu öğrencileri için senaryo gereği, saat 10.15'te, 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Esenler'in birinci derecede deprem kuşağında yer alması gerçeğinden hareketle düzenlenen tatbikata, ilkyardım sertifikalı 60 kişilik ESKAT ekibinin yanı sıra; İtfaiye, İSKİ ve İGDAŞ personeli de destek verdi. Artçı depremlerin kısa aralıklarla devam ettiği, bazı konut, işyeri ve resmi kurum binalarının yıkıldığı, bazı mahallelerde elektriklerin kesik olduğu, ilkyardım ve tedavi hizmetlerinin aksadığı da gelen bilgiler arasındaydı...







SİREN SESLERİ ÇIĞLIKLARA KARIŞTI







Afet Yönetim Merkezi(Kriz Merkezi) vakit kaybetmeden harekete geçti. Derhal ESKAT'a haber verildi. Ekip, Fevziçakmak Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'nde bulunan Engin Can Güre İlkokulu'na yönlendirildi. Siren seslerinin çığlıklara karıştığı tatbikatta ESKAT ekibi, okulda bulunan 1500 öğrenciyi tahliye etti. Okul içi kontrollerde birinci katta bulunan yaralı öğrenci merdivenle, ikince kattaki yaralı sedyeyle, üçüncü kattaki yaralı iki öğrenci ise iple tahliye edildi. ESKAT ekibi çevrede yaptığı kontrollerde; okulda doğalgaz ve su kaçağı olduğunu anladı, İGDAŞ ve İSKİ'yi bölgeye çağırarak okulun doğalgazı ve suyunun görevlilerce kesilmesini sağladı. Binada başka yaralı olmadığının anlaşılması ve çevre güvenliğinin sağlanması üzerine ESKAT ekibi iple iniş yaparak, Türk bayrağını, belediye ve ESKAT flamasını açarak tatbikatı tamamladı.







Tatbikata; Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, birim müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Tatbikat sonrası, depreme karşı bilinçlendirici broşür dağıtımının ardından program sona erdi.







kaynak:haberler